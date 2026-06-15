Российские военные деморализовали боевиков ВСУ во время боев за Константиновку

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 66 0

Бойцы СВО действовали оперативно, находя слабые места противника.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские военнослужащие дезориентировали и деморализовали боевиков ВСУ во время боев за Константиновку в ДНР. Об этом сообщил командир разведывательно-штурмового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Тайпан».

По его словам, Константиновка — один из ключевых и наиболее укрепленных форпостов на пути к Краматорску.

«Тайпан» отметил, что российские бойцы точечно искали слабые места в оборонительных линиях ВСУ, оперативно проникая туда небольшими разведывательно-штурмовыми группами. Оказавшись в тылу врага, штурмовики перерезали ключевые логистические коридоры, лишая украинских боевиков возможности получать подкрепление и провизию.

«Когда они вводили штурмовиков или закрепленцев, или провизию, мы это все уничтожали, тем самым полностью дезориентировали и посеяли страх в рядах противника», — сказал военный.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство обороны России заявило об экстренной эвакуации крупнейших оборонных предприятий и семей с детьми из Славянско-Краматорской агломерации на запад Украины.

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