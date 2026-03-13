Рэпера Pharaoh оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях
Артист уже принял меры в отношении своих треков.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Никулинский суд Москвы признал рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Артисту вменили нарушение статьи, которая регламентирует ответственность за незаконную рекламу психотропных веществ с использованием интернета.
Основанием для административного процесса стало наличие композиций Pharaoh на стриминговом сервисе «Яндекс Музыка» и в социальной сети «ВКонтакте». Экспертиза установила, что в текстах нескольких произведений содержится информация, популяризирующая употребление запрещенных препаратов.
Отмечается, что сам артист на слушании не появился. Свое отсутствие в зале суда исполнитель официально объяснил плотным рабочим графиком и проведением гастрольного тура по стране.
Несмотря на личное отсутствие, рэпер выразил свою позицию в письменном виде, направив в суд возражения. В своих пояснениях он просил о закрытии дела или о выборе меры наказания, которая бы не препятствовала его дальнейшей творческой деятельности.
Он также проинформировал суд о принятых мерах. Треки «Дико, например», «10:13», «1 из Легенд» и «Для Насилия» уже скрыты от слушателей на цифровых платформах.
Исполнитель пообещал, что в дальнейшем слова данных песен будут отредактированы, чтобы полностью соответствовать требованиям российского законодательства.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
70%
Нашли ошибку?