Рэпера Pharaoh оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив

Артист уже принял меры в отношении своих треков.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Никулинский суд Москвы признал рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Артисту вменили нарушение статьи, которая регламентирует ответственность за незаконную рекламу психотропных веществ с использованием интернета.

Основанием для административного процесса стало наличие композиций Pharaoh на стриминговом сервисе «Яндекс Музыка» и в социальной сети «ВКонтакте». Экспертиза установила, что в текстах нескольких произведений содержится информация, популяризирующая употребление запрещенных препаратов.

Отмечается, что сам артист на слушании не появился. Свое отсутствие в зале суда исполнитель официально объяснил плотным рабочим графиком и проведением гастрольного тура по стране.

Несмотря на личное отсутствие, рэпер выразил свою позицию в письменном виде, направив в суд возражения. В своих пояснениях он просил о закрытии дела или о выборе меры наказания, которая бы не препятствовала его дальнейшей творческой деятельности.

Он также проинформировал суд о принятых мерах. Треки «Дико, например», «10:13», «1 из Легенд» и «Для Насилия» уже скрыты от слушателей на цифровых платформах.

Исполнитель пообещал, что в дальнейшем слова данных песен будут отредактированы, чтобы полностью соответствовать требованиям российского законодательства.

