Мужчина попал в реанимацию из-за упавшей на голову лепнины в Петербурге

О громком скандале, который разгорается в Петербурге. Следователи сейчас пытаются определить, кто ответит за последствия падения части фасада одного из зданий в самом центре города. В результате серьезные травмы получил пешеход. В нашем распоряжении появились кадры, на которых видно, как все произошло.

Пострадавшим оказался супруг директора Большого драматического театра. Он два дня провел в реанимации. Есть версия, что мужчина сам виноват, потому что проходил слишком близко к зданию, рядом с которым была натянута сигнальная лента. Но есть и другая, согласно которой отвечать должны коммунальщики — они установили ограничения недостаточно далеко от дома.

Ранее в Иркутске семь человек пострадали при обрушении эстакады. Четверо из них — в больницах.

Губернатор области Игорь Кобзев подчеркнул, что в настоящее время проводится внутреннее расследование для установления всех обстоятельств случившегося и принятия мер по обеспечению соблюдения требований безопасности.

