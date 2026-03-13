Надо больше ГОСТов: еще один продукт в России будут готовить по строгим правилам

ГОСТ на фунчозу появится в России

Еще один неожиданный ГОСТ скоро появится в России. С первого сентября заработает новый стандарт на фунчозу, ее еще называют «стеклянной лапшой».

Теперь продукт, который для многих россиян все равно, что для китайцев наша гречка, будут готовить по строгим правилам. Длина изделия должна быть не больше 70 сантиметров, а диаметр чуть больше миллиметра. Жесткий контроль и за составом. После приготовления лапша должна не терять форму и не слипаться.

Впрочем, как известно, ГОСТы в нашей стране не обязательны. Зачем их постоянно разрабатывают на такие продукты, как фунчоза, хурма или услуги типа маникюра — отдельный риторический вопрос.

В скором времени в России еще ряд продуктов и услуг получат ГОСТы. Среди них — чипсы, пиво, хурма.

Стандарт разрабатывают также на отечественные игристые вина, энергетические напитки и услуги в сфере красоты — в частности, маникюр и педикюр.

