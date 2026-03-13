Королевские покои: где на самом деле спят Кейт Миддлтон и принц Уильям

Daily Mail: Кейт Миддлтон и принц Уильям предпочитают спать на первом этаже

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в своей лондонской резиденции нестандартно расположили жилые комнаты. Об этом сообщает Daily Mirror.

В отличие от большинства семей, которые предпочитают отдыхать на верхних этажах, главная спальня супругов в апартаментах находилась на первом этаже.

Это выяснилось благодаря изучению планов исторического здания, где пара проживала до переезда. Жилье представляет собой пространство из 20 комнат, распределенных по четырем уровням, включая собственный лифт, тренажерный зал и помещения для девяти сотрудников обслуживающего персонала.

«Все эти резиденции в Кенсингтонском дворце называются апартаментами, что заставляет людей думать о них как об обычных квартирах в американском понимании. Это не так. Кенсингтонский дворец построен вокруг трех дворов. Эти помещения правильнее воспринимать как великолепные террасные дома из красного кирпича. Они соединены между собой, но при этом являются отдельными домами», — отметил королевский эксперт Кристофер Уорвик.

Такие детали подчеркивают уникальность быта монарших особ, который скрыт от глаз широкой публики.

Семья Уэльских, воспитывающая троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи, в последнее время сменила несколько мест жительства.

До переезда в Форрест-Холл в Виндзоре они занимали коттедж Аделаида. Этот исторический объект, возведенный в 1831 году для супруги Вильгельма IV, славится своим богатым убранством.

Известно, что в главной спальне коттеджа потолок украшен позолоченными дельфинами и орнаментом. Принц Уильям и Кейт Миддлтон ценят приватность этих мест, особенно в сложный период, связанный с ее состоянием здоровья.

Также в их распоряжении остается поместье Анмер-Холл в Норфолке, служащее загородным убежищем для отдыха всей семьи.

