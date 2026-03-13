Ушел из жизни актер сериалов «Воронины» и «Склифосовский» Сергей Бережнов

В возрасте 65 лет ушел из жизни российский актер театра и кино Сергей Бережнов. Об этом сообщила его знакомая Ольга Грекова в беседе с изданием aif.ru.

«Сергея не стало 12 марта», — сказала она.

Другая знакомая артиста, Оксана Романова, в разговоре с журналистом уточнила, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Он был скромным, артистичным, добрым. Преподавал детям театральное искусство, водил экскурсии по Москве. Очень любил русскую архитектуру, очень много путешествовал по историческим местам России. Мы его очень любили», — добавила Романова.

Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года. Свою кинокарьеру он начал в начале 2000-х. Зрителю актер запомнился своими ролями в сериалах «Воронины», «Склифосовский», «Закрытая школа», «Саша+Маша», «Оттепель» и «Балабол».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 61 года в Одессе скончался актер Василий Скромный. Зрители всей страны знали его по роли хулигана Макара Гусева в культовом детском фильме «Приключения Электроника». Причиной смерти стала онкология.

