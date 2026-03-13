Ушел из жизни актер сериалов «Воронины» и «Склифосовский» Сергей Бережнов

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 118 0

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Почему умер актер Сергей Бережнов

Фото: Кадр из к/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью», реж. Сергей Мезенцев, 2019 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 65 лет ушел из жизни российский актер театра и кино Сергей Бережнов. Об этом сообщила его знакомая Ольга Грекова в беседе с изданием aif.ru.

«Сергея не стало 12 марта», — сказала она.

Другая знакомая артиста, Оксана Романова, в разговоре с журналистом уточнила, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Он был скромным, артистичным, добрым. Преподавал детям театральное искусство, водил экскурсии по Москве. Очень любил русскую архитектуру, очень много путешествовал по историческим местам России. Мы его очень любили», — добавила Романова.

Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года. Свою кинокарьеру он начал в начале 2000-х. Зрителю актер запомнился своими ролями в сериалах «Воронины», «Склифосовский», «Закрытая школа», «Саша+Маша», «Оттепель» и «Балабол».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 61 года в Одессе скончался актер Василий Скромный. Зрители всей страны знали его по роли хулигана Макара Гусева в культовом детском фильме «Приключения Электроника». Причиной смерти стала онкология.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 
 

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:29
Посвященный маршалу Жукову мемориал в Калужской области облили краской
15:17
Женщина одолжила автомобиль знакомого ради похищения бывшего парня сестры
15:11
ФСБ задержала двух агентов украинской разведки в Московской и Тверской областях
15:06
Лихачев: атаки на объекты атомной энергетики недопустимы
15:02
США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану
15:00
Ушел из жизни актер сериалов «Воронины» и «Склифосовский» Сергей Бережнов

Сейчас читают

Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный
Генеральная уборка без надрыва: как быстро привести дом в порядок к весне
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео