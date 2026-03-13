Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление из Киева, что развернутый на территории страны ракетный комплекс «Орешник» НАТО должно считать законной целью, призвал Украину и западные страны не вмешиваться в дела государства. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Он назвал данные заявления «настоящей глупостью», подчеркнув, что Минск не ставит задачу наносить ракетные удары по европейским столицам.

«Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул „Орешник“, вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — сказал Лукашенко.

Глава республики также отметил, что НАТО и киевский режим могут считать ракетные комплексы законной целью, однако Белоруссия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы реагировать на угрозы извне.

«Пускай считают законной целью … У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают „Орешник“ законной целью — пожалуйста», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевский режим ввел ограничения против Лукашенко, которые включают в себя запрет на въезд на территорию Украины и операции с ценными бумагами, а также блокировку активов.

