Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

Он заявил, что Минску есть, чем ответить Западу.

Есть ли Орешник в Белоруссии

Фото: Минобороны РБ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление из Киева, что развернутый на территории страны ракетный комплекс «Орешник» НАТО должно считать законной целью, призвал Украину и западные страны не вмешиваться в дела государства. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Он назвал данные заявления «настоящей глупостью», подчеркнув, что Минск не ставит задачу наносить ракетные удары по европейским столицам.

«Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул „Орешник“, вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», — сказал Лукашенко.

Глава республики также отметил, что НАТО и киевский режим могут считать ракетные комплексы законной целью, однако Белоруссия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы реагировать на угрозы извне.

«Пускай считают законной целью … У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают „Орешник“ законной целью — пожалуйста», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевский режим ввел ограничения против Лукашенко, которые включают в себя запрет на въезд на территорию Украины и операции с ценными бумагами, а также блокировку активов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
«Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана
16:45
Средства ПВО Эмиратов перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников за сутки
16:44
Замерзшие отец с сыном в Красноярском крае не дошли до избушки 50 метров
16:40
Российский горнолыжник Бугаев завоевал четвертую для РФ «бронзу» Паралимпиады
16:40
Надо больше ГОСТов: еще один продукт в России будут готовить по строгим правилам
16:39
Лукашенко заявил о провале военной операции США и Израиля против Ирана

Сейчас читают

«Сгорел» мгновенно: как жил и умер рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео