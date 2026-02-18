Украина ввела санкции против Лукашенко

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 73 0

На белорусского лидера наложили ряд ограничений, в том числе и запрет въезда на территорию Незалежной.

Украина ввела санкции против Александра Лукашенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Украина ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко», — написал глава Незалежной.

Это накладывает на политика ряд ограничений: запрет на финансовые операции и въезд на Украину, блокирование активов, прекращение торговли и транзита. Кроме того, введен запрет на участие в приватизации и госзакупках, на операции с ценными бумагами и передачу технологий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Депутат Верховной Украины Ярослав Юрчишин предложил ввести санкции против мультфильма «Маша и Медведь». Этот мультфильм российского производства продолжает набирать популярность у жителей Незалежной. Доступ могут ограничить и к другим «российским продуктам».

Кроме того, обсуждал вопрос блокировки мессенджера Telegram на территории Украины.

А Евросоюз ввел санкции против целого ряда публичных российских личностей: артиста балета Сергя Полунина, журналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Мирии Ситтель, а также рэпера Романа Чумакова.

