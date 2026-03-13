Красота вне времени: как Ирина Алферова стала символом целой эпохи

Актрисе Ирине Алферовой исполнилось 75 лет

Народная артистка России Ирина Алферова 13 марта принимает поздравления с 75-летием. Свои теплые слова в ее адрес направили президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят Ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу», — указано в поздравительной телеграмме Путина на сайте Кремля.

Глава государства пожелал артистке крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

Девочка, мечтавшая о сцене

Будущая звезда появилась на свет в Новосибирске в семье юристов. Однако сама она с ранних лет видела себя на сцене: устраивала импровизированные спектакли во дворе, занималась в театральной студии и твердо решила связать судьбу с искусством.

После окончания школы Алферова отправилась покорять Москву. В столичный ГИТИС она поступила с первой попытки, хотя учеба давалась ей непросто — после первого курса вопрос об отчислении стоял вполне серьезно. Переломным моментом стала встреча с режиссером Василием Ордынским, который пригласил студентку в фильм «Хождение по мукам».

Роль, которая изменила жизнь

Работа над эпической экранизацией продолжалась около четырех лет. По требованию постановщика Ирина Алферова и ее партнерша Светлана Пенкина на это время фактически отказались от других съемок и театральных ролей. Ордынский хотел, чтобы зритель впервые увидел их именно в этом проекте.

В этот же период в жизни актрисы произошли важные личные события: она вышла замуж за болгарского дипломата Бойко Гюрова, стала матерью дочери Ксении и вскоре после этого рассталась с супругом.

Ленком, любовь и звездная семья

Получив диплом в 1972 году, Алферова вошла в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. Именно там началась ее история с Александром Абдуловым. Актер долго добивался внимания коллеги и в итоге сделал предложение во время гастролей в Ереване.

Свадьбу сыграли скромно — на кухне общежития. Однако их союз быстро превратился в один из самых обсуждаемых в стране. Публика восхищалась этой парой, считая ее образцом гармонии. Абдулов относился к дочери Ирины как к родному ребенку. Тем не менее спустя 17 лет брак распался. Причиной называли неверность артиста.

Интересно, что многие зрители увидели отражение их личной драмы в популярной мелодраме Павла Арсенова «С любимыми не расставайтесь».

Позднее Алферова вышла замуж за актера Сергея Мартынова. Сам Абдулов в начале 2000-х создал новую семью с Юлией Мешиной, в браке родилась дочь Евгения.

Конфликты и новые сцены

В начале 1990-х отношения Алферовой с художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым стали напряженными. В 1993 году актриса приняла решение уйти из театра и присоединилась к труппе «Школы современной пьесы», где продолжает работать по сей день.

Всенародная любовь

Главной кинематографической удачей артистки стала роль Констанции Бонасье в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Изначально режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич планировал пригласить на эту роль Евгению Симонову, однако руководство «Госкино» настояло на кандидатуре Алферовой.

Постановщик принял решение без энтузиазма: ему не нравился даже голос актрисы, поэтому персонажа озвучила Анастасия Вертинская. На съемках молодая артистка столкнулась с холодным отношением коллег — ей не делали грим, не готовили костюмы и старались избегать общения. Единственным, кто открыто поддерживал Алферову, стал Михаил Боярский. Несмотря на трудности, фильм стал настоящим хитом, а образ Констанции — визитной карточкой актрисы.

Международные проекты и новые роли

Алферова успешно работала и за рубежом. В югославской картине «Любовные письма с подтекстом» она исполнила роль Мелиты. Режиссер Звонимир Беркович сначала хотел пригласить Катрин Денев, но, увидев фотографию советской актрисы на обложке журнала, отправился в Москву, чтобы предложить роль именно ей.

Позднее зрители оценили ее работу в историческом боевике «Красный шелк», где она сыграла графиню Демидову. Эта картина стала одной из заметных премьер 2025 года. В целом фильмография Алферовой насчитывает более полусотни проектов.

Слухи, клипы и светский интерес

Фото: © РИА Новости/Виталий Арутюнов

В 1990 году актриса появилась в музыкальном клипе Александра Серова «Ты меня любишь». После премьеры пресса заговорила о возможном романе между исполнителем и звездой экрана.

Однако в действительности их связывали лишь профессиональные отношения — на тот момент Алферова еще состояла в браке с Абдуловым, хотя семейный союз уже переживал кризис.

Икона стиля и символ женственности

На протяжении десятилетий Алферову считали одной из самых красивых актрис страны. Ее образ ассоциировался с утонченностью и благородной сдержанностью. В одежде она предпочитала строгие линии и гармоничные силуэты, умело подчеркивая природную стройность.

Сегодня, отмечая 75-летний юбилей, артистка по-прежнему выходит на сцену, оставаясь для публики воплощением элегантности. Ее появление в театре воспринимается как особое событие.

Ирина Алферова стала не просто известной актрисой — она превратилась в настоящий символ эпохи, олицетворение той самой экранной женственности, которой восхищались поколения зрителей.

