Украинский дрон упал в Белоруссии и ранил женщину

На днях в Белоруссии упал украинский беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер объяснил, что беспилотник сбился с курса после применения средств радиоэлектронной борьбы и упал.

Ранее Лукашенко дал совет Зеленскому по конфликту на Украине. Президент Белоруссии посоветовал главе киевского режима согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

При этом, Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, чтобы решить кризис дипломатическим путем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.