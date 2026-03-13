Украинский дрон упал в Белоруссии — пострадала женщина

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Беспилотник сбили он снижался неуправляемо.

Сколько украинских БПЛА упали в Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Украинский дрон упал в Белоруссии и ранил женщину

На днях в Белоруссии упал украинский беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер объяснил, что беспилотник сбился с курса после применения средств радиоэлектронной борьбы и упал.

Ранее Лукашенко дал совет Зеленскому по конфликту на Украине. Президент Белоруссии посоветовал главе киевского режима согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

При этом, Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, чтобы решить кризис дипломатическим путем.

