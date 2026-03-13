Правительство России и «Народный фронт» передали технику ростовским десантникам

Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

В движении заявили, что ориентируются на запрос подразделения.

Фото, видео: Пресс-служба «Народный фронт»; 5-tv.ru

Представители «Народного фронта» передали десантникам из Ростова-на-Дону транспортные средства для передвижения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения.

Военные получили по 50 электромотоциклов и квадроциклов, десять машин УАЗ «Профи», оборудование для связи, 100 тепловизионных прицелов и мотопомпы для откачки воды.

«Сегодня вручили седьмой дивизии ВДВ технику, средства связи, оптоволокно и мотопомпы — все самое востребованное для выполнения боевых задач. Отдельная благодарность Правительству России, за этот год совместно с ними мы передали большое количество техники для ребят, и сегодняшняя поставка — не исключение», — заявил замглавы исполкома «Народного фронта» Владимир Тараненко.

Он отметил, что организация следует запросу подразделения и детально прорабатывает все необходимые вопросы. Тараненко подчеркнул, что выданная техника позволит военным действовать максимально эффективно «здесь и сейчас».

«Электромотоцикл тихий, с большим запасом хода и встроенным генератором — отличная модель. Квадроцикл на 800 кубов тоже мощь: маневренный, экономичный, с усиленными мостами и высокой проходимостью, особенно сейчас, после дождей. Вдвоем с автоматами можно заехать куда угодно. Нам такие нужны в каждом подразделении», — сказал военнослужащий с позывным «Колесо».

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова вместе с членами «Народного фронта» передала находящимся на СВО женщинам-военным боевую технику и сертификаты на покупку необходимого оборудования.

