Правительство России и «Народный фронт» передали технику ростовским десантникам

Представители «Народного фронта» передали десантникам из Ростова-на-Дону транспортные средства для передвижения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения.

Военные получили по 50 электромотоциклов и квадроциклов, десять машин УАЗ «Профи», оборудование для связи, 100 тепловизионных прицелов и мотопомпы для откачки воды.

«Сегодня вручили седьмой дивизии ВДВ технику, средства связи, оптоволокно и мотопомпы — все самое востребованное для выполнения боевых задач. Отдельная благодарность Правительству России, за этот год совместно с ними мы передали большое количество техники для ребят, и сегодняшняя поставка — не исключение», — заявил замглавы исполкома «Народного фронта» Владимир Тараненко.

Он отметил, что организация следует запросу подразделения и детально прорабатывает все необходимые вопросы. Тараненко подчеркнул, что выданная техника позволит военным действовать максимально эффективно «здесь и сейчас».

«Электромотоцикл тихий, с большим запасом хода и встроенным генератором — отличная модель. Квадроцикл на 800 кубов тоже мощь: маневренный, экономичный, с усиленными мостами и высокой проходимостью, особенно сейчас, после дождей. Вдвоем с автоматами можно заехать куда угодно. Нам такие нужны в каждом подразделении», — сказал военнослужащий с позывным «Колесо».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.