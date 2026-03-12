Мужчина до смерти забил жену кочергой из-за отказа готовить ужин

В Алтайском крае местный житель предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве собственной супруги, совершенном при помощи металлической кочерги. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Трагедия разыгралась на почве бытовой ссоры: мужчина пришел в ярость, когда жена отказалась заниматься приготовлением ужина. В ходе завязавшейся перепалки злоумышленник схватил подручный предмет и нанес женщине множественные ранения, которые привели к ее кончине на месте происшествия.

Следствие установило, что инцидент произошел в декабре 2025 года. По версии правоохранителей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, что и стало одной из причин ее отказа выполнять домашние дела.

Супруг, не сдержав агрессии, нанес жертве 27 ударов кочергой по различным частям тела. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас 46-летнему россиянину предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей по неосторожности. Данное преступление квалифицируется по части 4 статьи 111 УК РФ.

Материалы уголовного дела уже подготовлены для передачи в судебные органы для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит длительное лишение свободы.

