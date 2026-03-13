Гендер-пати обернулась делом: многодетной семье грозит срок за порчу памятника Жукову

Праздник по случаю будущего пополнения омрачился вмешательством правоохранителей.

Что случилось на гендер-пати в Калужской области

В Калужской области правоохранительные органы проводят проверку в отношении семьи, которая во время вечеринки по случаю объявления пола будущего ребенка повредила красящим веществом памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел у мемориального комплекса «Родина Маршала Георгия Константиновича Жукова» в деревне Стрелковка.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, произошедшее связано именно с проведением так называемого «гендер-пати» — вечеринки, на которой родители и гости узнают пол будущего ребенка.

«(Семья проводила. — Прим. ред.) гендер-пати. Разбираемся», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Калужской области.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ. Речь идет об осквернении мемориальных объектов, посвященных защитникам Отечества и событиям Великой Отечественной войны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее акту вандализма подвергся мемориал советским солдатам в польском Гданьске, где покоятся более трех тысяч военнослужащих. Как сообщили в российском посольстве в Польше, на территории захоронения появились нацистские знаки и провокационные надписи.

