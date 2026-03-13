Успел заскучать: врачи забыли пациента в аппарате МРТ на шесть часов

В Китае врачи забыли пациента в аппарате МРТ на шесть часов

В одной из клиник Китая произошел вопиющий случай: сотрудники радиологического отделения после обследования оставили пациента внутри томографа. Как сообщает портал Sohu, мужчину обнаружили лишь спустя почти шесть часов.

По данным издания, причиной случившегося стало нарушение служебной дисциплины и ошибки при передаче смены. Медработники не убедились, что процедура полностью завершена и пациент покинул аппарат, из-за чего он оказался фактически заперт внутри диагностической установки.

Администрация больницы принесла пострадавшему официальные извинения. Ему провели дополнительное медицинское обследование, а с родственниками обсуждается вопрос компенсации. По итогам внутренней проверки причастных сотрудников временно отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее в Челябинске медики ГАУЗ «Областной клинической больницы № 3» во время операции повредили мозг 61-летней пациентке. Женщина осталась жива, однако стала инвалидом. По факту причинения тяжкого вреда здоровью следственные органы возбудили уголовное дело.

