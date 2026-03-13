Загадочный художник: Reuters назвал настоящее имя Бэнкси

Reuters: настоящее имя художника Бэнкси — Дэвид Джонс

Настоящее имя знаменитого британского уличного художника Бэнкси — Дэвид Джонс. К такому выводу пришли журналисты агентства Reuters по итогам своего расследования.

«Бэнкси — один из самых популярных и загадочных художников мира, чья личность десятилетиями подвергалась спорам и тщательно охраняема. Бэнкси наиболее известен простыми, но изысканными трафаретными картинами с пронзительным социальным комментарием», — говорится в публикации агентства.

По информации Reuters, личность художника удалось установить еще в 2008 году. Тогда газета Mail on Sunday идентифицировала его как Робина Ганнингема, уроженца Бристоля. Однако после этого знаменитый художник сменил документы, и теперь в его паспорте указано имя Дэвид Джонс, которое является одним из самых популярных в Великобритании.

Во время подготовки расследования журналисты пообщались с более чем десятком инсайдеров и экспертов, связанных с Бэнкси. Однако никто из них не раскрыл его личность. Новое имя было установлено после анализа документов, имеющихся в открытом доступе. Это имя, в частности, упоминается в отчетах, которые вел бывший бухгалтер Бэнкси. Агентство не публикует эти документы, чтобы минимизировать риск разглашения адреса и другой конфиденциальной информации.

Автор материала отмечает, что журналисты осознают, какую важность для творчества Бэнкси представляет анонимность. При этом, по их мнению, художник слишком влиятелен, поэтому раскрытие его личности представляет высокую общественную значимость.

Самыми популярными граффити автора являются «Девочка с шариком», «Заметите это под ковер», на котором изображена домохозяйка с совком, «Мытье полосок зебры» и «Любовники со смартфонами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бэнкси показал новую работу. На изображении запечатлен минималистичный рисунок: бежевая стена с изображением маяка и надписью «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Как это часто бывает с работами Бэнкси, местоположение арт-объекта не раскрывается, что добавляет интриги и провоцирует обсуждения среди поклонников.

