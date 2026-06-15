Костры и петарды: 20 тысяч демонстрантов устроили массовые погромы в Женеве

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Участники акций выступают против саммита G7, который проходит даже не в Швейцарии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Противники саммита G7 устроили массовый погром в Женеве

Вот так сейчас выглядят роскошные бутики в Женеве. Витрины известных дорогих брендов заколотили фанерой, чтобы не влететь на миллионы евро убытков из-за массовых погромов, которые устроили противники саммита «Большой семерки». Всего в городе установили две тысячи деревянных панелей.

По данным прессы, власти потратили около 25 миллионов на безопасность, хотя Женева даже не принимает этот саммит. Он проходит неподалеку во Франции. Лидеров ведущих экономик мира ждут в курортном городе Эвиан на берегу Женевского озера. Несмотря на это, весь удар недовольных на себя приняла Швейцария.

На улицы вышли около 20 тысяч демонстрантов. Они жгли костры, забрасывали полицию камнями, петардами и бутылками. Силовики в ответ применяли слезоточивый газ. Новая волна погромов ожидается сегодня.

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