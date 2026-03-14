«Слетает все ненужное»: Агуреева про съемки фильма «Малыш»

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

На экраны вышла военная драма о молодом парне из Донецка, который идет добровольцем на СВО. Его прототипом стал один из самых молодых ополченцев ДНР Павел Черток с позывным «Малыш».

Полина Агуреева: фильмы про СВО не терпят фальши и неискренности

Фильмы про СВО не терпят фальши и неискренности. Важно осознавать высокую степень ответственности и показывать людям качественное и правдивое кино. Таким мнением поделилась в интервью с 5-tv.ru актриса Полина Агуреева на премьере фильма «Малыш» с Глебом Калюжным в главной роли.

«Мы были в таких обстоятельствах и вообще снимали на „Азовстале“, там как-то слетает все ненужное. Это очень сложно сейчас снимать фильмы про СВО. Это большая степень ответственности и очень не хочется фальшивить, поэтому я волнуюсь, не знаю, что получилось», — поделилась актриса.

Агуреева надеется, что режиссер и сценаристы не стали фальшивить и снимали фильм искренне, действительно беспокоясь за качество своей работы. По ее словам, такой признак всегда предсказывает хороший результат.

История трижды раненого молодого добровольца-рэпера из Донецка легла в основу военного фильма. Сам боец Павел Черток с позывным «Малыш» сыграл эпизодическую роль и помогал актеру Глебу Калюжному вжиться в роль.

Как ранее писал 5-tv.ru, пройти срочную службу актера Глеба Калюжного вдохновила встреча с бойцами СВО в рамках фильма «Малыш», съемки которого проходили непосредственно в зоне боевых действий.

По словам директора и киноагента актера Григория Сухова, у Глеба не было волнения или страха — только легкий мандраж.

