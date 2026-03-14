Противодействие визиту: Карл III не хотел принимать Трампа в Великобритании

Встречу хотели отложить до 2026 или 2027 года. Однако такую инициативу не поддержал Кир Стармер.

The Spectator: Карл III был против второго госвизита Трампа в Великобританию

Король Великобритании Карл III был против второго государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство в 2025 году. Об этом написал британский журнал The Spectator.

Букингемский дворец официально заявлял о противодействии этому визиту. Личный секретарь короля Клайв Олдертон предлагал компромиссный сценарий, который включал предварительную частную встречу Трампа с королем, а последующий государственный визит отложить до 2026 или 2027 года.

Тем не менее, такая инициатива была отвергнута премьер-министром правительства Великобритании Киром Стармером.

Причиной негативной позиции Карла III послужили высказывания главы Белого дома относительно Канады, с которой у Британии исторически тесные связи, поскольку король также является официальным главой канадского государства.

Трамп ранее допускал ряд провокационных комментариев, называя Канаду 51-м штатом США, тем самым вызвав раздражение у британских властей.

Издание отметило, что Питер Мандельсон, который в тот момент был на посту посла Великобритании в США, донес позицию короля до главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этого американский лидер прекратил оставлять своего рода «ремарки» про Канаду в виде 51-го штата США.

Второй госвизит Трампа состоялся 17 сентября 2025 года. Тогда первый полный день завершился пышным банкетом в его честь в Виндзорском замке, устроенным для него королем Карлом III. На второй день были запланированы деловые встречи с членами британского правительства.

«Связь между прошлым и будущим»: Волошин о фильмах про СВО
В России снизился уровень бедности
«Люди черствеют»: Корзин из «Челси» стал жертвой современного мира
«Слетает все ненужное»: Агуреева про съемки фильма «Малыш»
«Армия в приоритете»: Украина может остаться без пенсий и пособий

«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
Цены на мебель вырастут в 2026 году — что случилось
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Любить по-русски: главные свадебные традиции от древности до современности

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
