Цепная реакция: к каким сопутствующим расстройствам приводит СДВГ у подростков

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Синдром дефицита внимания и гиперактивности требует особого отношения к несовершеннолетнему.

Какие болезни может вызывать СДВГ

Фото: © Getty Images/Justin Paget

СДВГ увеличивает риск развития тревожности и депрессии у подростков

Ученые установили взаимосвязь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности и ментальным здоровьем подростков. Соответствующая статья опубликована в профильном издании Medical Xpress на основе исследований в Эдинбургском университете.

Согласно текущей оценке экспертов, СДВГ страдают порядка пяти процентов детей и юношей в Великобритании. У этой «группы риска» повышенная вероятность развития тревожности и депрессии, а также проблем с низкой самооценкой. Кроме того, важным отрицательным фактором является плохое психическое здоровье их родителей. В частности, каждый четвертый несовершеннолетний с СДВГ имеет в анамнезе также тревожное расстройство, а 40% из них страдают от депрессивных эпизодов.

Исследование проводилось на основе анализа данных опросов более пяти тысяч подростков в возрасте от 11 до 17 лет на предмет 14 ключевых факторов.

Руководитель исследования, профессор Школы философии, психологии и языковых наук Эдинбургского университета Аджа Мюррей отметила меры, необходимые для снижения риска развития сопутствующих психических расстройств у подростков с синдромом дефицита внимания. Это особая поддержка родителей и дополнительная помощь со здоровой социализацией.

Ранее знаменитый российский психиатр Василий Шуров рассказал о причинах бессонницы и СДВГ. По мнению эксперта, во всем виноват быстрый дофамин.

+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
Цепная реакция: к каким сопутствующим расстройствам приводит СДВГ у подростков
