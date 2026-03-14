Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения вдову первого главы государства Бориса Ельцина Наину. Ей исполнилось 94 года. Поздравление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемая Наина Иосифовна! Примите теплые поздравления с Днем рождения. Ваши замечательные человеческие качества — искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям — вызывают глубокое уважение», — говорится в публикации.

Владимир Путин также пожелал Наине Ельциной крепкого здоровья и благополучия ей и ее родным.

Наина Ельцина появилась на свет 14 марта 1932 года в деревне Титовка Средневолжского края (ныне Шарлыкский район Оренбургской области) в многодетной семье.

Во время учебы в Уральском политехническом институте в Свердловске (ныне Екатеринбург) она встретила будущего супруга — Бориса Ельцина. В сентябре 1956 года они заключили брак.

Позднее, в 1985 году, вместе с супругом переехала в Москву. В тот период Борис Ельцин получил приглашение на работу в отдел строительства ЦК КПСС. В июне того же года он был назначен секретарем ЦК по строительству, а в декабре стал первым секретарем Московского городского комитета партии.

После того как Борис Ельцин был избран президентом России 12 июня 1991 года, Наина Ельцина стала первой леди страны. У пары родилось две дочери Елена и Татьяна. Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года.

В настоящее время Наина Ельцина продолжает участвовать в деятельности «Ельцин Центра» и проводить благотворительные мероприятия, связанные с памятью о первом президенте России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин не менял интерьер в квартире в Кремле со времен предыдущего главы государства Бориса Ельцина. По словам главы государства, все, что было сделано в квартире в Кремле, создавалось прежним руководителем, управлявшим делами президента при Ельцине.

