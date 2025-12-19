Президента все устраивает.
Путин не менял интерьер квартиры в Кремле со времен Ельцина
Президент России Владимир Путин не менял интерьер в квартире в Кремле со времен предыдущего главы государства Бориса Ельцина. Об этом российский лидер сообщил в Гостином Дворе в Москве в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«С тех пор там ничего не изменено, вообще ничего, никаких ремонтов. Может быть, стулья поменяли… Во-первых, меня все устраивает, а во-вторых, все-таки уют создается прежде всего людьми», — сказал глава государства.
По словам Путина, все, что было сделано в квартире в Кремле, создавалось прежним руководителем, управлявшим делами президента при Ельцине.
«Я там живу сегодня. Это правда», — добавил российский лидер.
Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»
Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.
В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.
В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.
Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.
