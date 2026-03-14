Восьмилетняя девочка упала в открытый канализационный колодец в Чувашии

Светлана Стофорандова Журналист

Прохожие быстро достали школьницу, сейчас пострадавшую осматривают медики.

Фото: Telegram/Прокуратура Чувашии/chuv_prok

Прокуратура Чувашии начала проверку после падения ребенка в открытый люк

В Чебоксарах восьмилетняя девочка упала в открытый канализационный колодец. Об этом сообщает прокуратура Чувашии в официальном Telegram-канале.

Инцидент случился 14 марта около полудня рядом с домом № 2 на улице Кирова. Во время прогулки девочка не заметила открытый люк, так как он был скрыт под слоем снега.

Подруга быстро среагировала и позвала на помощь взрослых. Прохожие смогли вытащить ребенка из канализационного колодца, и сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что крышка люка лежала рядом. Прокуратура Московского района Чебоксар уже организовала проверку по этому делу.

«По факту произошедшего будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичном случае в Смоленской области, где семилетний мальчик также провалился в открытый люк. В этом случае помощь пришла не сразу, и мальчику пришлось провести в канализационном колодце около шести часов. Его нашли благодаря выброшенной на поверхность перчатке.

