Семилетний мальчик провалился в открытый люк и провел там шесть часов

Прокуратура Смоленской области возбудила уголовное дело о халатности.

Семилетний мальчик провалился в открытый люк

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ/prokuratura67

В поселке Кардымово Смоленской области семилетний мальчик провалился в открытый люк и находился там около шести часов. Об этом сообщили в прокуратуре региона, уточнив, что по факту случившегося организована проверка и возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Инцидент произошел 20 февраля. Мальчик гулял с друзьями в районе школьного катка. В какой-то момент он отошел от компании и, не заметив незакрытый люк, упал внутрь. По данным надзорного ведомства, после падения ребенок потерял сознание, затем пришел в себя.

Когда школьник не вернулся домой, начались поиски. К ним подключились сотрудники полиции, добровольцы поисково-спасательного отряда и местные жители.

Как сообщила координатор ПСО с позывным «Аленушка», обнаружить мальчика помогла перчатка, которую он сумел выбросить на поверхность. По следам на снегу и найденной вещи участники поисков определили предполагаемое место падения. Ребенка извлекли из люка и передали врачам.

«В настоящее время он находится дома», — сказано в сообщении Telegram-канала прокуратуры.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при содержании коммунальных объектов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности.

