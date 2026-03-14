Дибров вышел в свет с новой спутницей после развода с женой

Светлана Стофорандова
Избранницу зовут Екатерина, и она старалась держаться в стороне от журналистов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров, после громкого развода, появился на публике с новой спутницей. Пара посетила российскую национальную музыкальную премию «Виктория», где попала в объектив камеры 5-tv.ru. 

Новую избранницу шоумена зовут Екатерина. На светском мероприятии она чувствовала себя неловко под прицелом камер. Женщина заметно стеснялась и старалась держаться в стороне от журналистов. Однако Дибров не отпускал спутницу, придерживая ее за руку. 

Брак телеведущего с экс-супругой Полиной Дибровой был официально расторгнут 25 сентября 2025 года. Несмотря на разрыв, бывшим удалось избежать имущественных споров. Дом Дмитрия был приобретен еще до свадьбы, а остальное имущество пара разделила мирно. Трое сыновей — Александр, Федор и Илья — остались жить с матерью, но поселились на той же улице, что и отец. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на премьеру фильма «Равиоли Оли» Дмитрий пару себе не нашел. На светском мероприятии 66-летний телеведущий стоял с бокалом у окна и смотрел на вечернюю Москву. 

