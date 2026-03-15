Двое детей выпали из окна многоквартирного дома в Тульской области

|
Андрей Черненко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В городе Ясногорске Тульской области двое детей дошкольного возраста выпали из окна пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону 14 марта.

«По предварительным данным, сегодня из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома по улице Машиностроителей в Ясногорске, оперевшись на москитную сетку, выпали девочка 2023 года рождения и ее брат 2021 года рождения», — говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Смольном с почестями встречали обычного дворника из Узбекистана, который прославился на всю Россию. Его наградили за спасение мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Работник заметил ребенка на карнизе, когда убирал снег, и понял, что действовать нужно очень быстро и рискуя собой. К сожалению, далеко не всегда такие истории заканчиваются хорошо. Болят ребра, кисть. Но ценой этих травм дворник Хайрулло Ибадуллаев спас семилетнего мальчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
FIA отменила этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии
1:05
Гид по заменителям сахара: почему не стоит увлекаться альтернативными сладостями
0:35
Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет
0:16
Главное — не мясо: иеромонах раскрыл секреты вкусной постной кухни
0:01
Двое детей выпали из окна многоквартирного дома в Тульской области
0:01
Федот Ветронос: что можно и нельзя делать 15 марта 2026 года

Сейчас читают

«В голове не укладывается»: как тренер описывает подозреваемого в убийстве женщины в Москве
Дочь сама впустила в квартиру убийцу матери: подробности жуткой трагедии в Москве
«Ей нужно просить прощение»: психолог о том, как Долиной вернуть доверие людей
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео