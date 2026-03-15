Двое детей выпали из окна многоквартирного дома в Тульской области

В городе Ясногорске Тульской области двое детей дошкольного возраста выпали из окна пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону 14 марта.

«По предварительным данным, сегодня из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома по улице Машиностроителей в Ясногорске, оперевшись на москитную сетку, выпали девочка 2023 года рождения и ее брат 2021 года рождения», — говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Смольном с почестями встречали обычного дворника из Узбекистана, который прославился на всю Россию. Его наградили за спасение мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Работник заметил ребенка на карнизе, когда убирал снег, и понял, что действовать нужно очень быстро и рискуя собой. К сожалению, далеко не всегда такие истории заканчиваются хорошо. Болят ребра, кисть. Но ценой этих травм дворник Хайрулло Ибадуллаев спас семилетнего мальчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.