«Я плакал»: получивший награду за спасение ребенка дворник из Петербурга не считает себя героем

Получивший награду за спасение ребенка дворник не считает себя героем

В Смольном сегодня с почестями встречали обычного дворника из Узбекистана, который прославился на всю Россию. Его наградили за спасение мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Работник заметил ребенка на карнизе, когда убирал снег, и понял, что действовать нужно оченб быстро и рискуя собой. К сожалению, далеко не всегда такие истории заканчиваются хорошо. Как уберечь детей — узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Улыбаясь, он берет медаль за доблесть в спасении перевязанной рукой. Губернаторские часы пока тоже примеряет на правую. Болят ребра, кисть. Но ценой этих травм дворник Хайрулло Ибадуллаев спас семилетнего мальчика.

«Я грудь подставил… Я тоже упал. Да, конечно (было больно. — Прим. ред.). Я боюсь, я плакал», — отвечает Ибадуллаев на вопрос журналиста, испугался ли он.

Оказалось, что год назад Хайрулло уже сдавал кровь для тяжелобольного ребенка и тем самым помог сохранить ему жизнь. Но тут события развивались стремительно — мальчик выпал с седьмого этажа! Получить такой удар в грудь все равно что попасть под несущийся мотоцикл. В тот день, когда нес мальчика на руках в ближайший подъезд к консьержу и вызывал скорую, все мысли, говорит, вылетели из головы.

«Пришли из скорой, ушли на улицу, я работал. Конечно (пошел дальше работать. — Прим. ред.)», — смеется Ибадуллаев.

Хайрулло в Петербурге — на заработках, в Узбекистане у него жена и четыре дочки. Они уже увидели отца в новостях.

К сожалению, не у всех подобных случаев счастливый финал. В октябре 2025-го четырехлетний мальчик в Костроме разбился, выпав из окна, пока его мать готовила ужин. В Хакасии летом врачи не смогли спасти полуторагодовалого малыша, который облокотился на москитную сетку на пятом этаже.

Столица. Лето. Раздетый ребенок висит на подоконнике 12-го этажа, его успели затащить обратно в квартиру. Трехлетний экстремал гуляет по балконному карнизу — подоспели спасатели. Только в этом феврале несколько случаев падений — Петербург, Якутск, Омск, Астрахань.

Самое удивительное, что трагедии легко можно избежать, существует множество готовых решений для окон. Устанавливаются блокираторы максимально просто. Есть замки для самых маленьких, есть варианты посерьезнее, металлический трос, можно поставить… замок как в обычной двери. Или поставить так называемый фрамужный фиксатор, конструкция прочная, такую даже взрослый ребенок вряд ли откроет или вырвет.

«Начальные фиксаторы за 500 рублей, они продаются на маркетплейсах, в магазинах, нужен только шуруповерт, два болта. Ручку тоже можно поставить самому», — отмечает специалист по остеклению Александр Шишкин.

Даже самый сложный блокиратор за 2500 тысячи, что, конечно, вообще несравнимо с бесценной жизнью ребенка, в состоянии установить любой взрослый. Семилетний Саша сейчас в больнице на ИВЛ. С его матерью — предпринимателем и блогером — работают правоохранительные органы.

Работает и Хайрулло Ибадуллаев. Несмотря на травму, он отказывается брать больничный. Помимо наград от губернатора Петербурга, рабочего на родине ожидает медаль от президента Мирзиёева. Указ уже подписан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.