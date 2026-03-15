Трамп удивился нежеланию Зеленского идти на сделку по Украине

Андрей Черненко
Американский президент заявил, что с Путиным легче иметь дело.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что его удивляет нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского идти на сделку по Украине.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку», — сказал он.

Американский лидер также заметил, что иметь дело с президентом России Владимиром Путиным в рамках работы по украинскому урегулированию гораздо легче, чем с Зеленским.

Прежде президент США выдал максимально точную характеристику главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Он признался, что называет этого человека Финеасом Тейлором Барнумом. В России это имя мало кто слышал, но вот в Америке он считается главным шоуменом XIX века, который стал известен после создания своего цирка и благодаря грандиозным мистификациям.

