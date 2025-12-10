Максимально точную характеристику главе киевского режима Владимиру Зеленскому сегодня, как ни странно, выдал президент США Дональд Трамп. Он признался, что называет этого человека Финеасом Тейлором Барнумом. В России это имя мало кто слышал, но вот в Америке он считается главным шоуменом XIX века, который стал известен после создания своего цирка и благодаря грандиозным мистификациям. Действительно, идеальное описание главаря киевского режима. В этом же интервью Трамп не только подтвердил, что Крым наш. Он сказал, что разбирается в недвижимости и полуостров, который с четырех сторон окружен океаном, — идеальное место для жизни. Такие фразы, конечно, очень задели европейцев и самого Зеленского.

Не случайно британская The Times вышла сегодня вот с такой карикатурой, где путники из Старого Света ищут дорогу в пустыне, но звезду Трампа им рекомендуют игнорировать, потому что она всегда указывает на Россию. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Романов.

А как там на Украине с демократией, — подумал Дональд Трамп и дал интервью изданию Politico.

«Они используют войну для того, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть выбор. И, возможно, Зеленский победит, я не знаю, кто победит. Но у них уже давно не было выборов. Они говорят о демократии. Но дело доходит до того, что это уже не демократия», — заявил президент США Дональд Трамп.

Зеленский, кстати, тут же на это ответил: заявил, что к выборам всегда готов. Но развивать эту тему не стал. Впрочем, у США есть к нему и другие претензии. Трамп отдельно дал понять: он возмущен, что Зеленский не удосужился ознакомиться с мирным планом. Например, команда у него настроена более конструктивно.

«Знаете ли, многие люди умирают, так что было бы здорово, если бы Зеленский прочитал мой план. Его лейтенантам, его высоким чиновникам оно понравилось», — отметил глава Белого дома.

А еще Трамп заявил, что, по его мнению, разбираться с кризисом на Украине должны были страны ЕС, а вовсе не Америка.

«Это большая проблема для Европы. И они не справляются с этим должным образом. Они много говорят, но мало делают. А война все продолжается и продолжается. И так уже четыре года», — сказал Трамп.

В Европе это все услышали и, кажется, обиделись.

«Мы по-прежнему оказываем Украине нашу непоколебимую поддержку. И мы не сделаем на Украине того, что другие сделали в Афганистане», — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

А британский премьер Кир Стармер говорит о деньгах. Заявляет, что решение об изъятии в пользу Киева, а по факту — краже — замороженных российских активов уже принято, и что об этом якобы объявят в ближайшие дни.

В Италии глава киевского режима встретился с Папой Римским Львом XIV: обменялись рукопожатиями и сувенирами. Понтифик даже вывел Зеленского на папский балкон. И уже через полчаса уехал на встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Где все повторилось: улыбки, рукопожатия и ноль комментариев прессе. На прошлой неделе Рим официально сообщил, что замораживает поставки оружия Киеву. Зеленский, вероятно, попробует выпросить хотя бы денег. Глава Белого дома на все это смотрит уже, кажется, даже с некоторым раздражением. Сделки, уверен Трамп, все равно не миновать.

«Если Зеленский отвергнет эту сделку, наступит ли момент, когда вы опустите руки?» — уточнила у главы Белого дома журналистка Даша Бернс.

«Что ж, ему придется взять себя в руки и начать принимать происходящее, знаете, когда ты проигрываешь — ты проигрываешь», — ответил Трамп.

Напоследок Трамп уже прямо назвал Зеленского торгашом и сравнил с руководителем бродячего цирка, дела у которого идут все хуже.