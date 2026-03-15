Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 428 0

Он десятилетия трудился на киностудии «Мосфильм».

Умер актер из «Кавказской пленницы» Николай Гаро

Фото: Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, реж.: Леонид Гайдай 1966 г.

Советский актер и продюсер Николай Гаро умер в возрасте 88 лет. Трагическую новость сообщили его родственники.

Эту информацию подтвердил киновед и организатор кинофестивалей Вячеслав Шмыров. Уточняется, что Гаро ушел из жизни в минувшую субботу, 14 марта. Причина — пока неизвестна.

«Не стало Николая Мушевича Гаро. С 1962 года на различных должностях — от администратора до продюсера — он был связан с киностудией „Мосфильм“. <….> Светлая память! Или прекрасного Ку, дорогой Николай Мушевич!», — написал Шмыров в соцсетях.

Николай Гаро появился на свет 3 декабря 1937 года. Его путь в кино был непростым. В возрасте 25 лет мужчина устроился работать на «Мосфильм» в качестве директора на ряд проектов. Затем ему удалось сняться в картинах выдающихся режиссеров СССР.

Зрителям Гаро может быть знаком по эпизодической, но яркой роли в «Кавказской пленнице». В ней он сыграл водителя рефрижератора. Интересно то, что это был дебют начинающего актера.

После выхода фильма в свет Николая часто приглашали участвовать в других лентах, которые сегодня знает и любит вся страна. В их числе, например, кинокартина «Кин-дза-дза», где Гаро предстал в образе господина ПЖ в бассейне. Помимо этого, он снялся в фильмах «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый» и «Привет, дуралеи!».

Ранее стало известно, что из жизни ушла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина. Ей было 99 лет. На счету актрисы более 100 ролей в театре и кино. Зрители могут помнить ее по эпизодическим ролям в картинах «Мама вышла замуж», «Белорусский вокзал», «Гостья из будущего».

Последние новости

13:40
«Он критичен к себе»: группа «Фабрика» о резких высказываниях Губина
13:29
Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве выросло до 25 человек
13:05
Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро
12:52
Лыжник Иван Голубков завоевал шестое для России золото Паралимпиады
12:47
Российские прыгуны на батуте впервые за пять лет выступят на чемпионате Европы
12:33
Явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 50%

Сейчас читают

Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро
Выбирали лучших певца и певицу: как прошло вручение музыкальной премии «Виктория»
«На рыбалку вместе»: дочь Ольги Картунковой раскрыла секрет счастливого брака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео