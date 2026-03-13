Российский горнолыжник Бугаев завоевал четвертую для РФ «бронзу» Паралимпиады

Лилия Килячкова
Он преодолел дистанцию в гигантском слаломе за две минуты 11,14 секунды.

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсмен занял третье место в гигантском слаломе в категории «стоя». В сумме за две попытки результат россиянина составил две минуты 11,14 секунды.

Бугаев выступает в категории LW6, к которой относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности. Золото завоевал француз Артур Боше с результатом две минуты 7,76 секунды, второе место занял швейцарец Робин Кюш, преодолев дистанцию за две минуты 9,72 секунды.

Это уже вторая бронзовая медаль Бугаева на Паралимпийских играх в Италии, ранее он занял третье место в скоростном спуске.

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо продлятся до 15 марта. На церемонии открытия Россию представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Атлеты из России вышли под своим национальным флагом впервые с 2014 года. Всего на Паралимпийских играх нашу страну представляют шесть спортсменов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла серебряную медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка заняла второе место в гигантском слаломе в категории «стоя», показав результат в одну минуту 13,65 секунды. Ее обошла шведка Эбба Орше с показателем в одну минуту 12,28 секунды. Третье же место досталось немке Андрее Ротхфусс — она завершила заезд за одну минуту 14 секунд.

