Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве выросло до 25 человек

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Среди раненых — пятеро детей.

Количество пострадавших в аварии с трамваями выросло до 25

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Количество пострадавших в аварии с двумя трамваями выросло до 25 человек. Среди них — пять детей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, всего госпитализировали 21 человека. Об их состоянии информации нет.

Уточняется, что оба водителя имеют большой стаж работы. Перед выездом они прошли медицинский осмотр. О том, что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Московский Дептранс выясняет все обстоятельства случившегося. До этого в пресс-службе столичного управления Министерства внутренних дел сообщили, что, предварительно, один из трамваев сошел с рельсов из-за технической неисправности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в воскресенье утром, 15 марта, два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы. Авария произошла на улице Водников в районе Покровское-Стрешнево, в тоннеле под каналом имени Москвы. Удар был настолько сильный, что водителя одного из транспортных средств зажало в кабине. Вызволить мужчину из железной ловушки удалось лишь специалистам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
«Он критичен к себе»: группа «Фабрика» о резких высказываниях Губина
13:29
Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве выросло до 25 человек
13:05
Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро
12:52
Лыжник Иван Голубков завоевал шестое для России золото Паралимпиады
12:47
Российские прыгуны на батуте впервые за пять лет выступят на чемпионате Европы
12:33
Явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 50%

Сейчас читают

Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро
Выбирали лучших певца и певицу: как прошло вручение музыкальной премии «Виктория»
«На рыбалку вместе»: дочь Ольги Картунковой раскрыла секрет счастливого брака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео