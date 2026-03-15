В Туле произошло возгорание водорода рядом с металлургическим заводом
Экологической угрозы нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Туле произошел пожар рядом с металлургическим заводом, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Max.
«Сегодня вечером жители Тулы заметили возгорание в районе Косогорского металлургического завода», — заявил губернатор.
Миляев пояснил, что причиной стало нарушение технологического процесса. Это был единичный случай возгорания водорода. Завод продолжает работать в штатном режиме. Экологической угрозы нет.
Нашли ошибку?