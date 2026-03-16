Военнослужащие мотострелковых подразделений прошли курсы переподготовки. Лучшее видео из зоны СВО

Андрей Черненко
Программа адаптирована к боевому опыту и направлена на повышение квалификации.

Военнослужащие мотострелковых подразделений прошли курсы переподготовки на полигоне МВО по специальностям «командир мотострелкового отделения на БМП-3» и «наводчик-оператор БМП-3». Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Они изучали действия с БМП-3, тактику, взаимодействие с подразделениями и противодействие БПЛА, а также провели учебные стрельбы. Программа адаптирована к боевому опыту и направлена на повышение квалификации. После экзаменов они отправляются в зону СВО. Учебная база полигона обновляется для моделирования реальных боевых ситуаций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

