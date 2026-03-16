Россияне переплатили за ЖКХ более 100 миллионов рублей: в некоторых регионах уже снизили тарифы

Россияне переплатили за коммунальные услуги более ста миллиардов рублей.

Федеральная антимонопольная служба выявила лишние расходы за период с 2023 по 2025 годы. Причем только за прошлый — более 50-ти миллиардов. В том числе за электричество — 25 миллиардов рублей, вывоз и утилизацию мусора — 12 миллиардов, чуть меньше за теплоснабжение и два с половиной за воду.

В контрольном ведомстве уточняют — там постоянно ведут проверки тарифов, особенно после их увеличения. В нескольких регионах ревизия уже привела к снижению цен на некоторые услуги ЖКХ. Например, в Пермском крае отопление в домах стоит на треть меньше. Такое же снижение сделали в Республике Алтай за вывоз мусора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.