Робот‑хулиган: гуманоид напугал пенсионерку и попал в полицию

Он рекламировал образовательное учреждение.

Робот напугал пенсионерку в Китае и попал в полицию

То, что раньше можно было увидеть только в фантастическом фильме, теперь происходит в реальности. В Китае задержали робота-хулигана. И вы сейчас не ослышались.

Гуманоид пристал на улице к пенсионерке. Он навел на нее камеру и жестикулировал своими железными руками — возможно, пытался что-то объяснить. Однако контакт не получился — китаянка не была настроена на общение. Она испугалась — сначала в ответ размахивала перед роботом пакетом, а после вызвала полицию.

Правоохранители увели нарушителя в участок… Там уже нашли владельца робота и вернули. Оказалось, что гуманоид был на работе и рекламировал образовательное учреждение.

