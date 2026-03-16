Пропавших мать и двоих детей нашли закопанными в лесу

Диана Кулманакова
Опознать погибших получилось по цепочкам.

В лесу в американском штате Алабама обнаружили останки пропавшей женщины и двух ее детей. Об этом сообщило издание Local.

Погибшими оказались 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и двухлетний мальчик.

Семья числилась пропавшей без вести еще с конца января. Однако страшная правда открылась только сейчас.

Тела жертв завернули в пластик и тайно захоронили на пустыре. Личности погибших удалось подтвердить благодаря ювелирным украшениям с именами матери и ее маленького сына, найденным на месте преступления.

По предварительным данным следствия, преступник применил холодное оружие с острым лезвием.

Подозреваемым по делу проходит 31-летний мужчина, которого сотрудники правоохранительных органов задержали еще в феврале. Изначально ему вменяли только похищение людей, но после обнаружения тел список обвинений значительно расширился.

Теперь ему инкриминируют убийство нескольких лиц, совершенное в ходе похищения и незаконного проникновения в жилище, а также надругательство над трупами.

