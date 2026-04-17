Metro: в багажнике автомобиля известного певца обнаружили тело 14-летней девочки

Полиция идентифицировала личность погибшей, останки которой были найдены в автомобиле Tesla, принадлежащем певцу. Об этом сообщает Metro.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, жертвой оказалась девочка-подросток в возрасте от 14 до 15 лет. Страшная находка была сделана на штрафстоянке в Голливуде. Транспортное средство доставили из района Холливуд-Хиллз, где оно было брошено.

Сотрудники стоянки вызвали полицию из-за резкого неприятного запаха, исходящего от автомобиля. При осмотре в переднем багажнике электрокара был обнаружен мешок с телом. Специалисты отмечают, что из-за сильной степени разложения погибшая, вероятно, находилась там продолжительное время.

Личность девочки установлена по внешним признакам: рост около 157 сантиметров, вес 32 килограмма, волнистые черные волосы и специфическая татуировка с надписью «Shhh…» на указательном пальце правой руки.

Сам 20-летний певец D4vd в данный момент находится в мировом турне и выразил готовность оказывать следствию любую необходимую помощь. Несмотря на его содействие, инцидент уже негативно сказался на карьере музыканта. Бренды разорвали с ним рекламные контракты сразу после появления новостей о случившемся.

Полиция продолжает поиск родственников убитой, так как ее имя пока не разглашается. Причина смерти подростка остается невыясненной, поскольку офис медицинского эксперта округа Лос-Анджелес еще не завершил все необходимые тесты.

