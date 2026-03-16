Эксперимент по выживанию: что известно о найденной мертвой в Новороссийске школьнице

Пропавшую в Новороссийске десятиклассницу нашли мертвой

Десятиклассница ушла из дома 10 марта, чтобы проверить навыки выживания в горах, и перестала выходить на связь. Несмотря на масштабные поиски с участием полиции, волонтеров и даже мотоциклистов, спустя четыре дня пришло известие о ее гибели. Об этапах поиска рассказывала газета «Новороссийский рабочий».

«Эксперимент по выживанию»

Утром 10 марта 16-летняя жительница Новороссийска вышла из дома в Южном районе, собираясь в школу № 29. Однако до учебного заведения она так и не дошла.

По данным издания, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девочка зашла в магазин, где купила йогурт, сок и шоколадку. Ее рюкзак был набит вещами.

Около двух часов дня школьница перестала отвечать на звонки. Вечером того же дня она связалась с одноклассником и сообщила, что находится в горах и намерена провести «эксперимент по выживанию».

На следующее утро девушка снова вышла на связь и заявила, что не собирается возвращаться домой.

Единственная зацепка

Подруге пропавшая отправила фотографию, сделанную в районе Мефодиевских гор. На снимке был виден элеватор, который стал ориентиром для поисковиков.

Поиски осложнялись тем, что в этом районе нет связи, много валежника, а ночью очень холодно и сыро.

Местные охотники отмечали, что без костра выжить там невозможно, а девочка, скорее всего, плохо знает лес.

Волонтеры обнаружили в горах старое строение с лежанкой, предположительно обустроенное пропавшей. Однако следов костра рядом не было.

Поиски, потрясшие город

К поискам подключились полиция, родственники, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», егеря, охотники, лесничие и даже отряд мотоциклистов.

Они обошли гору Семигорку, исследовали заброшенные здания у старой водокачки.

Бабушка девочки находилась в полном недоумении, утверждая, что никаких конфликтов в семье не было.

Печальный финал

Днем 14 марта знакомые школьницы начали сообщать, что поиски окончены и она погибла. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. Подробности смерти девушки не раскрывали.

Известно, что последние три года Елизавета вела Telegram-канал, где публиковала рисунки с изображением аниме-персонажей.

Незадолго до ухода она объявила, что закрывает канал по личным причинам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.