Ловушка для покупателя: почему опасно расплачиваться с помощью перевода

Роскачество: опасно расплачиваться с помощью перевода из-за теневых схем

Оплата покупок и услуг путем прямого перевода денег по номеру телефона несет в себе скрытые угрозы для потребителей в России. Такой способ, популярный в небольших магазинах и кафе, может лишить покупателя возможности вернуть товар и даже привести к проблемам с законом. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Почему продавцы просят перевести на карту

Когда продавец предлагает расплатиться переводом, за этим чаще всего стоит желание сэкономить. При оплате картой через терминал банк берет с бизнеса комиссию за эквайринг. Обычные переводы или оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей таких комиссий не предусматривают.

Кроме того, деньги, поступившие переводом на личную карту, часто не проходят через кассу. Это позволяет недобросовестным сотрудникам скрывать выручку от работодателя или уходить от налогов. Иногда персонал использует эту схему, чтобы продать товар с истекающим сроком годности или применить фиктивную скидку, забрав разницу себе.

Что теряет покупатель

Главная опасность для клиента — полное отсутствие правовой защиты. При оплате переводом чек, как правило, не выдают. А без чека невозможно вернуть или обменять бракованный товар, предъявить претензию или воспользоваться гарантией.

Даже если закон допускает возврат без чека, сам факт перевода денег физическому лицу не доказывает, что покупка была совершена именно у этого продавца. Подтвердить сделку становится практически невозможно.

Неочевидные угрозы

Эксперты обратили внимание и на другие риски. Счет получателя может быть замешан в теневых схемах. В таком случае покупателю придется доказывать непричастность к незаконным операциям.

Кроме того, перевод по номеру телефона может попасть под контроль Росфинмониторинга как подозрительная операция и быть временно заблокирован.

Также номер, с которого вы перевели деньги, становится известен продавцу. Это создает риск навязчивого внимания, спама и даже преследования.

Важное различие: перевод и СБП

Не стоит путать перевод по номеру телефона с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей. Второй способ абсолютно легален — деньги поступают на расчетный счет компании, покупка официально проводится через магазин, а покупатель получает чек.

Что делать, если чек не дали

Если продавец отказывается выдавать чек, стоит подать жалобу в Роспотребнадзор. За это предпринимателям грозят крупные штрафы и даже приостановка деятельности. Подать жалобу можно через сайт, по почте или на личном приеме.

