Выплаты по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей предложили запретить в России

Автоюристы все чаще выигрывают дела в суде на гораздо более крупные суммы— в связи с тем, что страховая не успевает починить автомобиль за установленные 30 дней.

В России могут запретить выплаты по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей. «Известия» ознакомились с инициативой Союза автостраховщиков.

В документе сказано, что все чаще автоюристы выигрывают в суде дела на один-два миллиона рублей, а это сильно выше лимита. Происходит это, если страховая не успевает починить автомобиль в установленные законом 30 дней. И многие стали использовать эту схему для дополнительного заработка. Например, выкупают у пострадавшего право получения компенсации за небольшую сумму, отдают положенный ему по полису ОСАГО лимит, а остаток забирают себе. Поэтому по новой инициативе предполагается, что выплату сможет получить только сам пострадавший или его законный представитель, например, родственник.

Российским водителям начали приходить иски на сотни тысяч рублей за давно урегулированные ДТП. Причина — невнимательное подписание договора цессии, который автоюристы предлагают обескураженным после аварии водителям, обещая быстрое решение всех проблем. 5-tv.ru рассказывал, что это такое и почему не стоит подписывать такой договор при ДТП.

