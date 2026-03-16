Названы даты цветения сакуры в Японии в 2026 году

Сакура начнет цвести в Японии с 17 марта

Сакура в Токио начнет цвести 19 марта. Специалисты Японской метеорологической корпорации (JMC) представили карту прогноза на 2026 год.

Согласно данным, сроки появления первых цветков и полного цветения зависят от температурного режима предшествующей осени и зимы.

Ключевые даты цветения

Токио: ожидается начало цветения 19 марта, что на пять дней раньше среднего. Полное цветение прогнозируется к 27 марта.

Киото: цветение начнется 23 марта (на три дня раньше нормы), а фаза полного цветения наступит к 1 апреля.

Осакa: старт сезона — 24 марта, полное цветение — 31 марта.

Нагоя: один из самых ранних сроков — 17 марта (на семь дней раньше обычного).

Фукуока: цветение ожидается 20 марта.

Саппоро: традиционно поздний срок — 25 апреля, однако это на шесть дней раньше средней многолетней даты.

Механизм цветения сакуры

Как поясняют эксперты JMC, почки сакуры формируются летом предыдущего года. Чтобы зацвести, они должны пройти два ключевых этапа: период покоя (диапаузы) и последующий рост. В состоянии покоя, которое длится при температурах от минус пяти до 15 градусов тепла, почки переживают зиму. Только после пробуждения, с наступлением тепла, они вступают в фазу роста и начинают активно развиваться.

«В период покоя почки не подают видимых признаков развития. Но как только они переходят в стадию роста, они увеличиваются по мере приближения момента цветения. Их кончики становятся желтовато-зелеными, а перед самым началом цветения становятся видны лепестки», — описывают процесс в JMC.

Как составляется прогноз

JMC использует собственную методику прогнозирования для сорта Сомэй-Есино (вишня мелкопильчатая). Учение анализируют понижение температуры осенью и зимой, состояние самих деревьев, накопление сумм эффективных температур, а также многолетние данные по каждому конкретному региону.

Прогноз цветения сакуры в Японии традиционно имеет большое значение для туристов и местных жителей, планирующих ханами — любование цветами.

