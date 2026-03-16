Миллионы в никуда: престижнейшая школа России собрала деньги за учебу и закрылась

Дарья Орлова
В числе учеников — дети артистки Дианы Арбениной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

В Москве прекратила работу одна из самых дорогих частных школ страны — международное учебное учреждение Brookes. Закрытие произошло прямо в середине учебного года, хотя родители заранее внесли крупные суммы за последующие триместры и даже за следующий учебный период. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Годовое обучение в школе обходилось семьям минимум в два с половиной миллиона рублей. После объявления о прекращении деятельности без привычного образовательного процесса остались около трехсот учеников. Среди них — дети известной певицы Дианы Арбениной.

Руководство учебного заведения преимущественно состояло из иностранных специалистов. Во главе школы стоял британец Чарли Кинг. Родители опасаются, что представители администрации могут покинуть Россию вместе с полученными средствами и избежать возможной ответственности.

Теперь семьям приходится в срочном порядке искать альтернативные образовательные учреждения, которые согласятся принять детей в середине учебного года. Ситуация стала серьезным стрессом как для учеников, так и для их родителей.

