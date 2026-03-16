У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль

|
Александра Якимчук Эксклюзив 1 208 0

Серьезная помощь врачей требовалась певицы и раньше. Она сильно пострадала при пожаре в 2021 году.

Проблемы со здоровьем Марины Хлебниковой

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У исполнительницы хита «Чашка кофию» певицы Марины Хлебниковой обнаружили доброкачественную опухоль. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным инсайдера, без должного лечения это новообразование может привести к серьезным последствиям для здоровья: деформации челюсти, нарушению симметрии лица, а также проблемам с зубами.

«Артистке предстоит серьезная операция», — отметил источник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар в квартире Марины Хлебниковой сильно сказался на состоянии ее здоровья. Инцидент произошел 18 ноября 2021 года. Вместе с певицей в квартире находились ее пожилые родители и дочь.

Близкие артистки не пострадали. А вот сама исполнительница получила множественные ожоги, около 20% тела, и отравление угарным газом. Ее вводили в искусственную кому и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Также знаменитость пережила пересадку кожи. В реанимационном отделении певица провела больше двух недель.

Но даже спустя более чем два года после происшествия у Хлебниковой была хромота.

Слухи о пластической операции на лице после полученных ожогов знаменитость опровергла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
Пока тело не найдено, человек жив: как в Звенигороде ищут пропавшую школьницу
14:10
Песков: Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта вокруг Украины
14:08
Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
14:00
Обошел Леонардо Ди Каприо и забрал «Оскар»: кто такой Майкл Б. Джордан
13:44
Продажи квартир для закрытия ипотеки в России выросли вдвое
13:39
Громкая семейная история: Пелагея вывела в свет дочку, с которой не общается отец

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Никаких оправданий: немецкий политик побрилась налысо после провала на выборах
«Все смешалось в доме…»: звезды на красной дорожке национальной премии «Виктория»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео