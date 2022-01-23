Марина Хлебникова о последствиях пожара: «С лицом у меня все в порядке!»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 010

Марина Хлебникова развеяла слухи о проблемах с лицом после пожара

Марина Хлебникова о последствиях пожара: «С лицом у меня все в порядке!»

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Вокруг трагедии певицы ходило множество слухов и домыслов. В прессе обсуждалась версия того, что пострадавшая заснула с сигаретой.

Певица Марина Хлебникова развеяла сомнительные слухи о том, что произошло в день пожара в ее квартире в ноябре прошлого года. По словам артистки, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Откуда искра

Как подтвердила дочь Хлебниковой Доминика, ни о каком сне с сигаретой и речи быть не могло — певица никогда не курила в квартире.

«Дочь Ника рассказала, что на моем этаже загорелось. Допускаю, как это было — я засыпаю под компьютер, на котором включила кино, чтобы заснуть. Скорее всего, я поставила на зарядку телефон. Наверняка еще заряжались приборы, с которыми мы ездили на гастроли. Так как я уснула, то это вполне могло быть короткое замыкание», — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Однако выяснить причину пожара сейчас не так просто — необходимо проводить экспертизу. Заказать ее может только собственница жилья. Вероятно, Хлебникова займется этим в скором времени.

Пожар в двухуровневой квартире звезды начался, по словам ее близких, именно с ее комнаты. Накануне Хлебникова вернулась с гастролей и отдыхала дома. Вместе с ней в квартире находились ее родители и дочка. Именно Доминика вызвала пожарных, заметив огонь.

Из реанимации на реабилитацию

В пожаре певица получила порядка 20% ожогов, угрожающих жизни, однако сейчас она уже активно идет на поправку. Как рассказала Хлебникова, в реанимации она пробыла более двух недель, но примерно с пятого декабря звезда уже была переведена в стационар ожогового отделения Института Склифосовского.

«Была высокая температура, постоянные боли, кашель, невозможность дышать. Кислород, капельницы, лекарства и круглосуточно. Это, конечно, очень тяжело», — призналась артистка.

Хлебникова также рассказала, что она лежит на специальной кровати с мелким кварцевым песком — она не позволяет весу тела давить на обожженные места.

«Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим, друзья у меня замечательные, родители живые и у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!» — не унывает певица.

После случившейся трагедии телеведущий Андрей Малахов открыл сбор средств на восстановление жилья Хлебниковой. Однако далеко не все поддержали эту инициативу. Певец Данко, например, выразил уверенность в том, что помощи от своих коллег по сцене звезда не дождется.

Вероятно, столь пессимистичный прогноз артиста не оправдался, поскольку, по словам подруги пострадавшей, экс-солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной, Хлебникову действительно много кто поддержал. Певица благодарила своих доброжелателей в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живет сейчас оставшаяся без жилья Марина Хлебникова.

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