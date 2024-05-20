Вскрылась страшная правда о состоянии Хлебниковой после жуткого пожара

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 547 0

КР. RU: Хлебникова после пожара в доме стала плохо ходить

Вскрылась страшная правда о состоянии Хлебниковой после жуткого пожара

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Долгое время после беды певица скрывала лицо и фигуру.

Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова побывала на концерте в Кремле, исполнив несколько песен. За это время многие увидели — артистка до сих пор не восстановилась после жуткого пожара в доме.

«Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену», — рассказал один из очевидцев изданию KP.RU.

Однако на мероприятии она вела себя как настоящий боец. Несмотря на возможную боль, выступала и радовала зрителей.

«Чудо, что выжила в таком пожаре. Правда, курить так и не бросила, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни», — добавил очевидец.

Беда в жизни Хлебниковой произошла 18 ноября 2021 года. В ее квартире случился пожар, в тот момент певица спала.

Помимо нее, в доме находились дочь Доминика и пожилые родители. Они серьезно не пострадали, так как эпицентр возгорания случился в комнате звезды.

С множественными ожогами и отравлением угарным газом певицу доставили в НИИ Склифосовского. По словам врачей, ее трудно было узнать.

Исполнительницу ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ. Впоследствии ей пересадили кожу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую мечту поклонника исполнила Марина Хлебникова.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
Сроки поставок автозапчастей удвоились в России из-за проблем с платежами
7:26
Бойцы армии России героически отразили несколько атак ВСУ в районе Урожайного
7:13
ФСБ провела рейд против нелегальных мигрантов в Мариуполе
7:01
Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
6:42
Переходный момент: почему люди видят свет в конце тоннеля перед смертью
6:34
В Запорожской области наградили более 100 добровольцев отряда «Барс»

Сейчас читают

ЧП с вертолетом Раиси. Что известно о ситуации к утру 20 мая
В США заявили о возможной гибели Раиси в результате ЧП с вертолетом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео