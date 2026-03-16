«О болезни мамы я сказал»: бывший муж Лерчек о жизни детей без нее

Дарья Орлова
Пока блогер проходит тяжелое лечение, забота о наследниках полностью легла на плечи Артема Чекалина.

Что сейчас с детьми блогера Лерчек Валерии Чекалиной

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Бывший муж Лерчек рассказал детям о ее диагнозе

Дети блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, сейчас живут с ее экс-супругом Артемом Чекалиным. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Гагаринского суда Москвы.

«Дети проживают со мной и в те, моменты, когда ее выписывают они сразу идут к ней», — заявил Артем Чекалин.

Он также рассказал корреспонденту Super, что дети знают о тяжелом диагнозе матери. Чекалин отметил, что практически не поддерживает общение с бывшей супругой, однако вместе с близкими старается оказать ей необходимую поддержку.

«Сейчас все друзья и семья сплотились и делают все возможное. (О болезни мамы. — Прим. ред.) я сказал», — коротко ответил Чекалин.

По имеющимся данным, у Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. В начале недели она приступила к курсу лучевой терапии. Незадолго до этого блогер стала матерью в четвертый раз — ребенок появился на свет 24 февраля. Уже на следующий день после выписки женщину вновь госпитализировали — на этот раз в отделение онкологической реанимации.

Кроме проблем со здоровьем, Чекалина и ее бывший супруг продолжают фигурировать в уголовном деле. Следствие подозревает их в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

По версии правоохранительных органов, блогеры вместе с деловым партнером организовали продажу фитнес-марафонов через интернет. При этом договоры оформлялись на иностранные компании, а деньги поступали на счета зарубежных финансовых организаций. В структуры, контролирующие валютные операции, направлялись бумаги с недостоверными сведениями о назначении и целях переводов.

