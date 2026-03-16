«Бог накажет»: домработницы несколько раз обворовывали Ирину Дубцову

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Несмотря на серию хищений, артистка не стала заявлять в полицию.

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Певицу Ирину Дубцову несколько раз обворовывали ее домработницы. В этом артистка призналась за кулисами премии «Золотой Граммофон», сообщает Telegram-канал «Звездач».

Помощницы пользовались доверием знаменитости и уносили с собой дорогостоящие вещи. При этом в то время в доме Дубцовой еще не были установлены камеры.

Артистка предпочла не тратить время на разбирательства и не подавала заявления в полицию на недобросовестный персонал.

«Бог накажет», — кратко прокомментировала инциденты певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Дубцова готова стать матерью во второй раз для своего нового избранника, бизнесмена Ивана Петренко. Пара состоит в отношениях уже более года и воспитывает троих детей: у Дубцовой 19-летний сын Артем, а у Петренко — восьмилетняя дочь София и шестилетний сын Мирон. Артистка не считает свой возраст преградой для рождения еще одного ребенка и уже проконсультировалась с врачом.

