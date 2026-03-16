Спорт со вкусом: зачем бегуны начали взбивать масло во время тренировок

Дарья Орлова
Необычный фитнес-тренд объединяет кардионагрузки с производством домашних продуктов.

Зачем и как бегуны взбивают масло во время пробежек

The Guardian: бегуны начали взбивать масло во время тренировок

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб «взбивай и жги», участники которого готовят сливочное масло прямо во время утренних пробежек. Об этом сообщает The Guardian.

Инициатором необычной активности стала блогер Либби Коуп. Она опубликовала видео, где помещает пакеты со сливками в рюкзак перед стартом. По ее словам, вместо того чтобы просто тратить калории, можно использовать энергию тела для полезного дела.

«Вы можете спросить себя, зачем это нужно. Но настоящий вопрос — почему бы и нет?» — говорит Коуп в ролике.

Через несколько миль интенсивного бега сливки в ее сумке превращаются в масло, которое девушка теперь использует в повседневном рационе.

Феномен уже привлек внимание профильных изданий, включая Runners World. Журналисты отмечают, что популярность метода растет на фоне подорожания продуктов и моды на употребление животных жиров. В социальных сетях все чаще появляются видео, где спортсмены демонстрируют содержимое своих рюкзаков после дистанции.

Автор издания The Guardian предполагает, что этот тренд может стать началом новой эры «кулинарного кроссфита». По мнению журналистки, силы, которые люди тратят в спортзалах, можно направить на решение бытовых задач, например, на ручное замешивание теста или взбивание крема, превращая скучные упражнения в создание ужина.

Ранее в сети уже распространялись неоднозначные советы по питанию, связанные с маслом, включая рекомендации кормить им младенцев для улучшения сна. Однако текущий тренд фокусируется именно на совмещении производства еды и активного образа жизни.

Несмотря на странность процесса, для многих такой подход становится дополнительной мотивацией выйти на дорожку, превращая изнурительное кардио в увлекательный гастрономический эксперимент.

