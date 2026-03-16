«Не выплыл»: детали ЧП с мужчинами, попавшими под речной трамвайчик на Москве-реке
Спортсмены много лет занимались академической греблей.
Мужчины, попавшие под винты речного трамвая во время тренировки на Москве-реке, оказались опытными спортсменами. По словам супруги одного из пострадавших, они много лет занимались академической греблей и регулярно выходили на воду.
«Они плыли на лодке для академической гребли. <…> Муж пошел на тренировку, они вышли на воду. Сказал, что его напарник не выплыл. Он сам смог выплыть, а тот нет», — рассказала женщина 5-tv.ru.
Она уточнила, что спортсмены часто тренировались ранним утром перед началом рабочего дня и принимали участие в различных соревнованиях.
Инцидент произошел на западе Москвы, у причала Фили. Двое мужчин, передвигавшихся по Москве-реке на каноэ, оказались слишком близко к речному трамваю. В определенный момент судно стало сдавать назад, и небольшая лодка попала в зону вращения винтов.
Как сообщил источник 5-tv.ru, одному из находившихся в каноэ спастись не удалось. Второй участник происшествия сумел самостоятельно добраться до берега.
