«Не выплыл»: детали ЧП с мужчинами, попавшими под речной трамвайчик на Москве-реке

Спортсмены много лет занимались академической греблей.

Мужчины, попавшие под винты речного трамвая во время тренировки на Москве-реке, оказались опытными спортсменами. По словам супруги одного из пострадавших, они много лет занимались академической греблей и регулярно выходили на воду.

«Они плыли на лодке для академической гребли. <…> Муж пошел на тренировку, они вышли на воду. Сказал, что его напарник не выплыл. Он сам смог выплыть, а тот нет», — рассказала женщина 5-tv.ru.

Она уточнила, что спортсмены часто тренировались ранним утром перед началом рабочего дня и принимали участие в различных соревнованиях.

Инцидент произошел на западе Москвы, у причала Фили. Двое мужчин, передвигавшихся по Москве-реке на каноэ, оказались слишком близко к речному трамваю. В определенный момент судно стало сдавать назад, и небольшая лодка попала в зону вращения винтов.

Как сообщил источник 5-tv.ru, одному из находившихся в каноэ спастись не удалось. Второй участник происшествия сумел самостоятельно добраться до берега.

