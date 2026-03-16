Собянин: 172 беспилотника сбиты на подлете к Москве с полудня субботы

Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве с полудня субботы, достигло 172. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются несколько дней. Средства противовоздушной обороны работают в штатном режиме.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты экстренных служб проводят осмотр мест падения обломков.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков еще с начала спецоперации (СВО). О ней президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Враг пользуется не только беспилотными летательными аппаратами, но и атакует приграничные регионы страны ракетами.

